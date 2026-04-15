Сборные России и Египта обсуждают проведение товарищеского матча 29 мая в Каире.

Sport24 сообщает, что Российский футбольный союз и Египетская футбольная ассоциация ведут переговоры о проведении товарищеской встречи между сборными России и Египта 29 мая на Каирском международном стадионе.

Каирская сторона заинтересована в проведении игры на своем стадионе. Это обусловлено тем, что 6 июня сборная Египта должна сыграть второй и последний товарищеский матч против Бразилии на стадионе в Кливленде (США).

Египетская ассоциация футбола стремится избежать дополнительных логистических трудностей и длительных переездов, которые могут негативно сказаться на подготовке команды к предстоящему чемпионату мира. В то же время российская сторона продолжает рассматривать возможность проведения матча на территории России.