Хавбек московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал тяжелую победу команды над «Акроном» в 24-м туре РПЛ со счетом 3:2. Решающий мяч столичный клуб забил в компенсированное время.

«Матч сложился для нас чуть сложнее, чем мы думали. "Динамо" вело в счете 2:0, потом "Акрон" забил один гол, и нам пришлось играть в нижнем блоке — это сложно, и мы сделали это очень рано, потому что у "Акрона" есть очень сильные, опытные центральные нападающие. Но самое важное, что команда показала железный характер, одержала победу и забрала три очка», — сказал Гомес «Матч ТВ».

«Динамо» идет седьмым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. 18 апреля столичный клуб встретится в гостях с «Пари НН».