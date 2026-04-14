Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о шансах игрока принять участие в матче 30-го тура Лиги 1 против «Осера».

Встреча состоится 19 апреля 2026 года и начнётся в 16:00 мск.

Головин пропустил предыдущий матч чемпионата Франции против «Парижа», в котором «Монако» потерпел поражение со счётом 1:4. По словам Клюева, клуб делает всё возможное, чтобы футболист смог выйти на поле в предстоящей игре.

«Монако» делает всё, чтобы Александр участвовал в игре с «Осером». Посмотрим, сыграет ли. Не делаем никаких прогнозов, но все очень надеются, что Александр появится на поле«, — сказал Клюев "Чемпионату".

В текущем сезоне Головин провёл 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с "Монако" действует до лета 2029 года.