Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Родину».

«На данный момент эта информация не имеет под собой оснований. Срок действия контракта Артема истекает, и, в теории, он может перейти в любую команду РПЛ. Однако я уже неоднократно говорил, что все мысли Артема связаны с тем, чтобы помочь "Акрону" выйти из текущей сложной ситуации. Никаких контактов ни с "Родиной", ни с другими клубами у нас не было. По итогам сезона станет ясно, где Артем продолжит свою карьеру и продолжит ли ее вообще», — заявил Гольдман в интервью «СЭ».

В нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в 22 матчах РПЛ, забив семь голов и отдав пять результативных передач.