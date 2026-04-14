Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Для нас это важный результат. Мы приехали сюда, чтобы победить, мы на это настраивались. Мы выполнили план на игру и ушли с тремя очками. Мы рады.

Придает ли результат уверенности его команде? Да, придает. Важно, чтобы мы не придавали слишком большого значения внешнему шуму и продолжали концентрироваться на том, что впереди.

Легко приехать сюда и сотворить историю, но это не имеет значения в конце сезона, когда подсчитываются очки. Это все, на чем мы сосредоточены — матч за матчем, чтобы убедиться, что мы остаемся в Премьер-лиге», — сказал Калверт-Льюин BBC.

После этого матча «Лидс» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Вулверхэмптона» 18-го апреля.