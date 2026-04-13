«Лидс» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.
У гостей дубль оформил Ноа Окафор, отличившись на 5-й и 29-й минутах встречи.
Единственный гол в составе «Манчестер Юнайтед» записал на свой счет Каземиро на 59-й минуте.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер1:2ЛидсЛидс
0:1 Ноа Окафор 5' 0:2 Ноа Окафор 29' 1:2 Каземиро 69'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Нуссайр Мазрауи (Диогу Далот 70'), Лени Йоро, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Мануэль Угарте, Бруну Фернандеш, Амад Диалло (Брайан Мбемо 70'), Матеус Кунья, Беньямин Шешко
Лидс: Карл Дарлоу, Джейден Богл, Паскаль Стрёйк, Джеймс Джастин, Бренден Ааронсон (Шон Лонгстафф 86'), Габриэль Гудмундссон, Этан Ампаду, Яка Бийол, Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор (Илия Груев 74'), Ао Танака (Вильфред Ньонто 74')
Жёлтые карточки: Матеус Кунья 18', Люк Шоу 49', Бруну Фернандеш 64' — Джеймс Джастин 39', Этан Ампаду 86'
Красная карточка: Лисандро Мартинес 56' (Манчестер Юнайтед)
После этого матча «Лидс» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 3-й позиции с 55-ю баллами.