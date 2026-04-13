«Лидс» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

У гостей дубль оформил Ноа Окафор, отличившись на 5-й и 29-й минутах встречи.

Единственный гол в составе «Манчестер Юнайтед» записал на свой счет Каземиро на 59-й минуте.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед1:2ЛидсЛидсЛидс
0:1 Ноа Окафор 5' 0:2 Ноа Окафор 29' 1:2 Каземиро 69'
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Нуссайр Мазрауи (Диогу Далот 70'),  Лени Йоро,  Лисандро Мартинес,  Люк Шоу,  Каземиро,  Мануэль Угарте,  Бруну Фернандеш,  Амад Диалло (Брайан Мбемо 70'),  Матеус Кунья,  Беньямин Шешко
Лидс:  Карл Дарлоу,  Джейден Богл,  Паскаль Стрёйк,  Джеймс Джастин,  Бренден Ааронсон (Шон Лонгстафф 86'),  Габриэль Гудмундссон,  Этан Ампаду,  Яка Бийол,  Доминик Калверт-Льюин,  Ноа Окафор (Илия Груев 74'),  Ао Танака (Вильфред Ньонто 74')
Жёлтые карточки:  Матеус Кунья 18',  Люк Шоу 49',  Бруну Фернандеш 64'  —  Джеймс Джастин 39',  Этан Ампаду 86'
Красная карточка:  Лисандро Мартинес 56' (Манчестер Юнайтед)

После этого матча «Лидс» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе.  «Манчестер Юнайтед» — на 3-й позиции с 55-ю баллами.