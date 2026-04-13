Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев высказался о своем будущем.

Московский клуб арендовал игрока до конца сезона-2025/26.

«Мое будущее? Летом посмотрим, в какой команде я продолжу карьеру. Мой настрой — играть в футбол, а остальное зависит от клубов, о чем они договорятся.

После ухода Станковича стало больше шансов заиграть в "Спартаке"? Я не знаю, какая сейчас атмосфера в команде. Честно, даже не спрашивал у бывших партнеров по "Спартаку" о Карседо. Все мои мысли сейчас о "Локомотиве". Сейчас меня все устраивает», — сказал Пруцев Sport24.

«Локомотив» располагается на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24-х встречах.