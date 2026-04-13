Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».  Встреча завершилась вничью 1:1.

Геннадий Орлов
Геннадий Орлов globallookpress.com

«Справедлива ли ничья?  Сложно сказать.  Ведь первый тайм однозначно остался за "Зенитом".  Питерцы просто доминировали на поле, играли с ощутимым преимуществом.  Я бы даже сказал — с фундаментальным преимуществом.  Гол хороший забили.  Но успех не развили.

Почему?  Не хватило мастерства отдельным игрокам группы атаки.  Прежде всего Соболеву и Глушенкову.  Они не выполнили свою работу, их игра не была оточенной, чтобы решать эпизоды.  Где результативные действия в их исполнении?

Что касается Глушенкова, то он почему-то принимал неправильные решения...  Ну обыграл ты одного, второго, зачем-то захотел обвести третьего и мяч потерял.  Так, может, следует, вовремя пас отдать?  Обыграй одного и расставайся с мячом.  Нет конкретики, понимаете?  Не хватает мастерства», — цитирует Орлова «СЭ».

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ.  «Зенит» идет вторым и отстает от команды Мурада Мусаева на одно очко.