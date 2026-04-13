Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Справедлива ли ничья? Сложно сказать. Ведь первый тайм однозначно остался за "Зенитом". Питерцы просто доминировали на поле, играли с ощутимым преимуществом. Я бы даже сказал — с фундаментальным преимуществом. Гол хороший забили. Но успех не развили.

Почему? Не хватило мастерства отдельным игрокам группы атаки. Прежде всего Соболеву и Глушенкову. Они не выполнили свою работу, их игра не была оточенной, чтобы решать эпизоды. Где результативные действия в их исполнении?

Что касается Глушенкова, то он почему-то принимал неправильные решения... Ну обыграл ты одного, второго, зачем-то захотел обвести третьего и мяч потерял. Так, может, следует, вовремя пас отдать? Обыграй одного и расставайся с мячом. Нет конкретики, понимаете? Не хватает мастерства», — цитирует Орлова «СЭ».

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ. «Зенит» идет вторым и отстает от команды Мурада Мусаева на одно очко.