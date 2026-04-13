Экс-наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал руководство клуба. Сейчас команда находится в зоне вылета и рискует вылететь из АПЛ.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Чего вы вообще ждёте от "Тоттенхэма"? Там увольняют тренеров, которые выходят в финалы, и даже того, кто выигрывал европейский трофей. У клуба никогда не было настоящего менталитета большого клуба — скорее группа неудачников, замаскированных под победителей.

Нельзя постоянно менять тренеров и ожидать, что вдруг появится стабильность. Уволить тренера за несколько дней до важнейшего матча в истории, а затем удивляться поражениям его преемников? В какой-то момент дело уже не в тренерах, а в токсичной культуре и сомнительных решениях руководства. Талант ничего не значит без характера. У "Тоттенхэма" нет ни того, ни другого», — цитирует португальца аккаунт Official Blessing в социальной сети Х.

Ранее в АПЛ «Тоттенхэм» в гостях уступил «Сандерленду» со счетом 0:1.