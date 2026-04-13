Центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес может сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Интерес к нему был и есть, но он пока наш. Будущее зависит от предложений и его заинтересованности в игре за "Локомотив". Сейчас съездит на чемпионат мира, и потом мы будем решать», — сказал спортивный директор железнодорожников Вадим Ульянов пресс‑службе клуба.

29‑летний Монтес является игроком сборной Мексики, сейчас на портале Transfermarkt оценивается в 7 млн евро.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил в них 4 мяча и сделал одну результативную передачу. До перехода в «Локомотив» защитник выступал в составе испанской «Альмерии». Его контракт с московским клубом действует ещё два года.