Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик ответил на вопрос о возможном продлении контракта с полузащитником команды Кобби Мейну.

Кобби Мейну — полузащитник «Манчестер Юнайтед»

«Подпишет ли Майну контракт до конца нынешнего сезона? Конечно, нам бы хотелось так думать, этот момент приближается, поэтому мы настроены позитивно и сохраняем спокойствие.

Время покажет, как всё сложится, но на данный момент мы находимся в хорошем положении», — приводит слова Каррика официальный сайт «манкунианцев».

Действующее соглашение Мейну с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» 22 матча в рамках АПЛ и отметился 2 голевыми передачами.