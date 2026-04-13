Нападающий Гонсало Гарсия Торрес, скорее всего, покинет мадридский «Реал».

По информации The Athletic, 22-летний футболист не входит в планы клуба на следующий сезон. «Реал» считает, что Гарсии Торресу будет полезно играть регулярно в другом клубе, и намерен продать его.

Однако, как отмечается, «сливочные» не намерены рассматривать предложения о трансфере 19-летнего бразильца Эндрика в ближайшее лето. Этот игрок, выступающий за «Лион» на правах аренды, сумел убедить руководство «Реала» в том, что он является важным для клуба.