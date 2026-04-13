Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил игру своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Что ж, сегодня боевая ничья. Горжусь парнями. Все бились, создавали моменты, самоотдача — топ. Но могли и должны были забирать победу. Впереди шесть финалов, возьмём своё!

Спасибо всем 48 тысячам, что после матча на Кубок пришли и гнали нас вперёд все 90 минут», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» располагается на 2-й позиции в таблице РПЛ с 52 очками в активе, отставая от «Краснодара» на один балл. В следующей встрече «сине-бело-голубые» сыграют против махачкалинского «Динамо» 19-го апреля.