Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против «Сандерленда» (0:1).

После этого матча «шпоры» занимают 18-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе, находясь в зоне вылета.

«Я прошу прощения за поражение. Мне жаль игроков и болельщиков, которых было очень много.

Это не очень хороший результат для нас. Думаю, мы сыграли хорошо, особенно в первом тайме. Мы могли забить в двух или трех ситуациях. Во втором тайме мы потеряли 20 метров поля. У нас был ещё один явный шанс забить у Ришарлисона, и мы пропустили глупый гол из-за невезения.

Мы, конечно, можем играть лучше. Мы можем играть с большей энергией, с большей страстью и показывать больше качеств, но, если вы разбираетесь в футболе, вы понимаете, когда переживаете такой сложный момент. Очень, очень трудно показать, на что ты способен и что ты можешь сделать.

Я настроен позитивно, потому что я разговаривал с ними, и знаю и понял, что они страдают. В раздевалке хорошие люди. Я остаюсь, чтобы помочь им, потому что думаю, что дело не в состоянии игры или в том, что они не знают, что им нужно делать на поле. Я бы хотел, чтобы они проявляли на поле больше страсти, больше энтузиазма, больше радости, чтобы играть в футбол.

Мы должны быть сильнее этого момента и позитивнее, потому что у нас достаточно качеств, чтобы выиграть игру, и когда мы выиграем, мы увидим, что всё изменилось», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Тоттенхэма».

В следующем поединке «шпоры» сыграют против «Брайтона» 18-го апреля.