В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Сандерленд» на своем победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Норди Мукиеле на 61-й минуте.
Результат матча
СандерлендСандерленд1:0ТоттенхэмЛондон
1:0 Норди Мукиэле 61'
Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле (Трай Хам 82'), Омар Альдерете, Рейнилду Мандава, Ноа Садики, Гранит Джака, Крис Ригг (Чемсдин Талби 82'), Абиб Диарра, Энцо Ле Фе, Брайан Бробби, Luke O'Nien
Тоттенхэм: Антонин Кински, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро (Кевин Дансо 70'), Конор Галлахер (Ксави Симонс 85'), Арчи Грей (Папе Сарр 62'), Лукас Бергвалль (Матис Тель 62'), Педро Порро, Ришарлисон (Жоау Палинья 62'), Доминик Соланке, Рандаль Коло Муани
Жёлтые карточки: Брайан Бробби 33', Крис Ригг 75', Трай Хам 90+1' — Кристиан Ромеро 28', Микки ван де Вен 37', Педро Порро 37'
Победа позволила «Сандерленду» набрать 46 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» с 30 баллами остался 18-м.