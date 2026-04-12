Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» globallookpress.com

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Кордоба.

Матч между этими командами состоится сегодня, 12-го апреля в 19:30 мск.

После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с 51-м баллом.