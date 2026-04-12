Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Хороший первый тайм в нашем исполнении.  Второй тайм не так активно прессинговали, встречали.  Сели близко к своим воротам и первый же подход, в котором недоубирал ногу Педро.  Как можно высосать откуда-то красную карточку?  Мне непонятно.  В принципе уже привыкли, потому что трактовки очень сложны.  В прошлом туре, когда ставят пенальти с "Динамо".  Может кто-то объяснить, когда Соболеву в лицо это не пенальти?  И это правильное решение.  Со "Спартаком" коснулись лица — и это пенальти и правильное решение.  Я это не понимаю, как и другие тренеры.

Спросил у судьи: "Мажич трактует моменты, где последовательность?" Он отвечает: "Не слушаю, что Мажич говорит.  Я сужу, что вижу".  Вот такие дела у нас в судейском корпусе.  Хотелось бы больше говорить про игру, чтобы футбольные руководители внесли ясность и навели порядок в этом вопросе.

А так игра была важная для обеих команд.  Первый тайм остался за нами, во втором соперник был поострее.  Если бы не удаление, посмотрели бы ещё минут 25 острого футбола», — передает слова Семака Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе, отставая от «Краснодара» на один балл.  В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против махачкалинского «Динамо» 19-го апреля.