Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Второй тайм не так активно прессинговали, встречали. Сели близко к своим воротам и первый же подход, в котором недоубирал ногу Педро. Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне непонятно. В принципе уже привыкли, потому что трактовки очень сложны. В прошлом туре, когда ставят пенальти с "Динамо". Может кто-то объяснить, когда Соболеву в лицо это не пенальти? И это правильное решение. Со "Спартаком" коснулись лица — и это пенальти и правильное решение. Я это не понимаю, как и другие тренеры.

Спросил у судьи: "Мажич трактует моменты, где последовательность?" Он отвечает: "Не слушаю, что Мажич говорит. Я сужу, что вижу". Вот такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру, чтобы футбольные руководители внесли ясность и навели порядок в этом вопросе.

А так игра была важная для обеих команд. Первый тайм остался за нами, во втором соперник был поострее. Если бы не удаление, посмотрели бы ещё минут 25 острого футбола», — передает слова Семака Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе, отставая от «Краснодара» на один балл. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против махачкалинского «Динамо» 19-го апреля.