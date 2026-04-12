Атакующий полузащитник Вадим Раков вернулся в расположение «Локомотива» из аренды в «Крыльях Советов».

«Было принято принципиальное решение. Есть понимание, что этот сезон для Вадика закончился в связи с рецидивом. Принципиальная договорённость существует о том, чтобы отозвать Вадима из аренды и начать восстанавливаться под присмотром клубных врачей "Локомотива". Скорее всего, завтра будут подписаны все необходимые документы. "Локомотив" считает Вадима активом и очень высоко оценивает его начало сезона в составе "Крыльев Советов".

К сожалению, травмы не позволили полноценно провести сезон, но за то время, которое Вадим проводил на поле, он сделал существенно качественный шаг в своём развитии», — сказал представитель игрока Владимир Кузьмичёв «Чемпионату».

Всего за самарский клуб 21‑летний Раков провёл в РПЛ 7 матчей и забил в них 5 голов, после чего получил тяжёлую травму, а потом — рецидив.