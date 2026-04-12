«Ницца» сыграла вничью с «Гавром» (1:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей единственный гол забил Мбвана Саматта на 41-й минуте.

«Ницца» сумела сравнять счет на 59-й минуте, отличился Али Абди.

Ницца 1:1 Гавр

0:1 Алли Саматта 41' 1:1 Али Абди 59'

Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Kojo Peprah Oppong, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Морган Сансон, Хишем Будауи, Шарль Ванхаутте ( Софьян Диоп 75' ), Элье Ваи ( Исак Янссон 90' ), Мохамед-Али Чо ( Kevin Carlos 81' ), Али Абди ( Том Луше 81' )

Гавр: Мори Дио, Аюму Сэко, Янис Зуаи ( Лоик Него 85' ), Готье Льорис, Аруна Санганте, Фоде Дукуре ( Софьян Буфаль 71' ), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног ( Тимоте Пембеле 71' ), Исса Сумаре, Алли Саматта ( Штефан Загаду 88' )

Жёлтые карточки: Элье Ваи 2' — Фоде Дукуре 50'