«Ницца» сыграла вничью с «Гавром» (1:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей единственный гол забил Мбвана Саматта на 41-й минуте.
«Ницца» сумела сравнять счет на 59-й минуте, отличился Али Абди.
Результат матча
НиццаНицца1:1ГаврГавр
0:1 Алли Саматта 41' 1:1 Али Абди 59'
Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Kojo Peprah Oppong, Мельвен Бар, Жонатан Клосс, Морган Сансон, Хишем Будауи, Шарль Ванхаутте (Софьян Диоп 75'), Элье Ваи (Исак Янссон 90'), Мохамед-Али Чо (Kevin Carlos 81'), Али Абди (Том Луше 81')
Гавр: Мори Дио, Аюму Сэко, Янис Зуаи (Лоик Него 85'), Готье Льорис, Аруна Санганте, Фоде Дукуре (Софьян Буфаль 71'), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног (Тимоте Пембеле 71'), Исса Сумаре, Алли Саматта (Штефан Загаду 88')
Жёлтые карточки: Элье Ваи 2' — Фоде Дукуре 50'
После этого матча «Гавр» занимает 14-е место в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе. «Ницца» — на 15-й строчке с 28-ю баллами.