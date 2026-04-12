«Ницца» сыграла вничью с «Гавром» (1:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.

«Ницца» — «Гавр»
В составе гостей единственный гол забил Мбвана Саматта на 41-й минуте.

«Ницца» сумела сравнять счет на 59-й минуте, отличился Али Абди.

Результат матча

0:1 Алли Саматта 41' 1:1 Али Абди 59'
Ницца:  Йеванн Диуф,  Антуан Менди,  Kojo Peprah Oppong,  Мельвен Бар,  Жонатан Клосс,  Морган Сансон,  Хишем Будауи,  Шарль Ванхаутте (Софьян Диоп 75'),  Элье Ваи (Исак Янссон 90'),  Мохамед-Али Чо (Kevin Carlos 81'),  Али Абди (Том Луше 81')
Гавр:  Мори Дио,  Аюму Сэко,  Янис Зуаи (Лоик Него 85'),  Готье Льорис,  Аруна Санганте,  Фоде Дукуре (Софьян Буфаль 71'),  Рассул Ндиайе,  Люка Гурна-Дуат,  Симон Эбоног (Тимоте Пембеле 71'),  Исса Сумаре,  Алли Саматта (Штефан Загаду 88')
Жёлтые карточки:  Элье Ваи 2'  —  Фоде Дукуре 50'

После этого матча «Гавр» занимает 14-е место в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе.  «Ницца» — на 15-й строчке с 28-ю баллами.