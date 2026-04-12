В матче регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед» проиграла «Чикаго Файр». Российский полузащитник Алексей Миранчук не был включён в заявку на игру.

Единственный мяч в матче был забит на 13-й минуте — отличился Хайле-Селасси.

По данным журналиста Генри Игиты, россиянин пропустил матч из-за небольшого мышечного повреждения и сейчас восстанавливается.

«Атланта» неудачно начала сезон: в семи встречах команда одержала лишь одну победу, потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. С четырьмя очками клуб занимает 12-е место в Восточной конференции.

При этом Миранчук остаётся лучшим бомбардиром команды — на его счету четыре гола в шести матчах текущего сезона.