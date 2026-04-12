Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин получил травму и не попал даже в заявку своего клуба на игру 24-го тура РПЛ с «Сочи».

«На игру против "Сочи" по медицинским показаниям недоступны Игорь Акинфеев и Матвей Лукин. Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре против "Крыльев Советов". Он проходит курс терапии. В течение ближайших пяти-семи дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться. Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в игре против "Акрона", — сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов в Telegram-канале клуба.

ЦСКА принимает "Сочи" на своём поле, матч начался в 14:00 (мск). Лукин травмировал в игре Кубка России Пути регионов против самарских "Крыльев Советов".