Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче с «Динамо» из Махачкалы (1:1).

«Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль — все это нам нужно ускорять. В последние 15–20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью. Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаев, Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счет. Но именно по содержанию игры мы должны быть гораздо лучше.

Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане "Динамо" нужно отдать должное», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 45 очками остался на третьем месте в РПЛ. «Динамо» (Махачкала) занимает 11‑ю позицию с 23 очками.