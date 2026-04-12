Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Такие матчи являются определяющими и дают кураж и мотивацию на концовку. Но прошлый сезон показал, что так просто это не работает — "Зенит" крупно обыграл "Краснодар" в Петербурге, но чемпионом не стал. Этот матч важен и даст победителю хорошие шансы на титул, но следующие важны не в меньшей степени», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится уже сегодня, 12 апреля. Начало игры запланировано на 19:30 мск.