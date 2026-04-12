В матче 32-го тура итальянской Серии А «Болонья» в родных стенах одолела «Лечче» со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Ремо Фройлер, который отличился на 26-й минуте, и Рикардо Орсолини, отметившийся на 90+2-й минуте.
Результат матча
БолоньяБолонья1:0ЛеччеЛечче
1:0 Ремо Фройлер 26'
Болонья: Массимо Пессина, Николо Казале, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Жоау Мариу (Надир Цортеа 66'), Ремо Фройлер, Никола Моро (Федерико Бернардески 85'), Симон Зом (Томмазо Побега 74'), Николо Камбьяги (Джонатан Роу 74'), Риккардо Орсолини, Сантьяго Кастро
Лечче: Владимиро Фальконе, Корри Ндаба (Омри Гандельман 46'), Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Лассана Кулибали, Умар Нгом (Антонино Галло 46'), Юльбер Рамадани, Никола Штулич (Конан Н’Дри 64'), Ламек Банда (Валид Шеддира 64'), Сантьяго Пьеротти (Алеш Сала 83')
Жёлтые карточки: Умар Нгом 36' (Лечче), Джамиль Зиберт 38' (Лечче)
Победа позволила «Болонье» набрать 48 очков и закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В активе «Лечче» осталось 27 очков. Команда идет 18-й.