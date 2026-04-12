В матче 32-го тура итальянской Серии А «Болонья» в родных стенах одолела «Лечче» со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Ремо Фройлер, который отличился на 26-й минуте, и Рикардо Орсолини, отметившийся на 90+2-й минуте.

Результат матча Болонья Болонья 1:0 Лечче Лечче 1:0 Ремо Фройлер 26' Болонья: Массимо Пессина, Николо Казале, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Жоау Мариу ( Надир Цортеа 66' ), Ремо Фройлер, Никола Моро ( Федерико Бернардески 85' ), Симон Зом ( Томмазо Побега 74' ), Николо Камбьяги ( Джонатан Роу 74' ), Риккардо Орсолини, Сантьяго Кастро Лечче: Владимиро Фальконе, Корри Ндаба ( Омри Гандельман 46' ), Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Лассана Кулибали, Умар Нгом ( Антонино Галло 46' ), Юльбер Рамадани, Никола Штулич ( Конан Н’Дри 64' ), Ламек Банда ( Валид Шеддира 64' ), Сантьяго Пьеротти ( Алеш Сала 83' ) Жёлтые карточки: Умар Нгом 36' (Лечче), Джамиль Зиберт 38' (Лечче)

Статистика матча 2 Удары в створ 1 5 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 8 Угловые удары 6 4 Офсайды 0 11 Фолы 18

Победа позволила «Болонье» набрать 48 очков и закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В активе «Лечче» осталось 27 очков. Команда идет 18-й.