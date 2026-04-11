«Торино» на своем поле обыграл «Верону» в матче 32-го тура итальянской Серии А — 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Джованни Симеоне (6-я минута) и Чезаре Казадеи (50-я). У гостей отличился Кирон Боуи (38-я).
Результат матча
ТориноТурин2:1ВеронаВерона
1:0 Джованни Симеоне 6' 1:1 Кирон Боуи 38' 2:1 Чезаре Казадей 50' 3:1 Че Адамс 56'
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко (Лука Марьянуччи 67'), Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс (Гильермо Марипан 84'), Маркус Педерсен, Рафаэль Обрадор (Кристиано Бираги 84'), Чезаре Казадей, Никола Влашич, Гвидас Гинейтис (Маттео Прати 75'), Джованни Симеоне, Че Адамс (Сандро Куленович 75')
Верона: Лоренцо Монтипо, Дэниел Ойогоке, Мартин Фресе (Даниэль Москера 81'), Андриас Эдмундссон (Гифт Орбан 60'), Виктор Нельссон, Абдау Харрауи (Николас Валентини 60'), Антуан Бернед (Домагой Брадарич 68'), Роберто Гальярдини, Жан-Даниэль Акпа, Кирон Боуи, Rafik Belghali (Амин Сарр 82')
Жёлтые карточки: Ардиан Исмайли 25' — Андриас Эдмундссон 27', Мартин Фресе 46', Дэниел Ойогоке 65', Николас Валентини 90+5'
«Торино» (39 очков) занимает 12-е место в Серии А. «Верона» потерпела четвертое поражение подряд и с 18 очками идет 19-й в турнирной таблице.