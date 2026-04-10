11 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Верона». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торино — Верона с коэффициентом для ставки за 2.54.
«Торино»
Турнирное положение: «Гранатовые» привычно окопались в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Торино» на 9 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Гранатовые» переиграли «Пизу» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Милана» (2:3). Зато поединок с «Пармой» завершился ярким успехом (4:1).
В пяти своих последних матчах «Торино» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Гранатовые» нынче крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с неудачными.
Причем «Торино» традиционно удачно противостоит «Вероне». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.
«Верона»
Турнирное положение: «Мастифы» бодаются за сохранение прописки в Серии A. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Верона» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мастифы» проиграли «Фиорентине» (0:1).
До того команда была бита «Аталантой» (0:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Дженоа» (0:2).
При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мастифы» проводят неудачный отрезок. Команда уступила 3 раза подряд.
При этом «Верона» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Плюс «мастифы» уже долгих 8 лет не могут обыграть туринцев.
«Мастифы» намерены зацепиться за драгоценные очки. Тем паче, шансы на спасение тают с каждым туром.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торино» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.
Прогноз: «Торино» выглядит мощнее «мастифов», которым к тому же исторически успешно противостоит.
Ставка: Победа «Торино» в 1 тайме за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Верона» уступила в 3 последних поединках
- «Торино» уже 8 лет не проигрывает «мастифам»
- Достаточно продуктивный отрезок выдает форвард «гранатовых» Джованни Симеоне
- «Мастифы» на выезде набрали всего 11 очков в 16 поединках