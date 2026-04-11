Главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву сделали операцию на желудочно‑кишечном тракте.

«Наш главный тренер вчера перенёс операцию на желудочно‑кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе, исходя из показателей здоровья, будет приниматься решение о выписке», — говорится в заявлении на сайте калининградцев.

Операция была проведена вчера, 10 апреля, и уже на следующей неделе 53‑летний Талалаев должен приступить к работе.

«Балтика» на своём поле сыграет с «Пари НН» в 24‑м туре РПЛ в 19:30 (мск). Сейчас Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию, из‑за которой он пропустил две встречи.