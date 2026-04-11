Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром».

Александр Мостовой
Александр Мостовой

«Зенит остается претендентом на чемпионство.  Уверен, что игра с "Краснодаром" будет отличаться от того, что было со "Спартаком" в Кубке.  В прошлом году "Зенит" у себя дома разгромил "Краснодар".  И в этот раз они обязаны побеждать.  Но вопрос, отойдут ли они от поражения в Кубке России.  Я не считаю "Краснодар" фаворитом в матче с "Зенитом".  Шансы 50 на 50», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в Санкт-Петербурге уже завтра, 12 апреля.  Начало игры запланировано на 19:30 мск.