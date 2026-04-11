В матче 29-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ян Диоманде на 81-й минуте.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг1:0Боруссия ММёнхенгладбах
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу, Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 78'), Давид Раум, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (Браян Груда 78'), Кристоф Баумгартнер, Ян Дьоманде (Макс Финкгрефе 90'), Антонио Нуса (Ассан Уэдраого 66'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих (Хуго Болин 33'), Джозеф Скалли, Кевин Дикс (Фабио Кьяродия 62'), Нико Эльведи, Йенс Кастроп (Кевин Штёгер 85'), Янник Энгельгардт (Суто Матино 85'), Рокко Райтц, Филипп Зандер, Харис Табакович, Франк Онора (Wael Mohya 85')
Жёлтые карточки: Боте Баку 33', Николас Зайвальд 47', Ксавер Шлагер 78', Браян Груда 82' — Джозеф Скалли 35'
«РБ Лейпциг» набрал 56 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, «Боруссия» с 30 баллами идет 13-й.
В параллельной игре «Хайденхайм» выиграл у «Униона Берлин» со счетом 3:1.
На дубли Матиаса Хонсака и го Буду Зивзивадзе гости ответили лишь голом Леопольда Кверфельда.
«Хайденхайм» с 19 очками остался на последнем месте в турнирной таблице, «Унион» (32) — 11-й.