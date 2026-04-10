11 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М. Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 2.20.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» борются за вторую строчку.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» на 11 очков отстает от искомой второй позиции.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Быки» одолели «Вердер» (2:1).

До того команда учинила разгром «Хоффенхайму» (5:0).  А вот поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах «РБ Лейпциг» разжился 4 победами.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Быки» нынче выглядят весьма выгодно.  Команда победила дважды кряду.

Причем «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит «жеребятам».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» сражаются за выживание.  Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М на 5 очков оторвалась от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Жеребята» не смогли одолеть слабенький «Хайденхайм» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Оснабрюком» (2:2).  А вот чуть ранее она расписала паритет с «Кельном» (3:3).

При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыла одну викторию.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Жеребята» нынче смотрятся не столь монолитно.  Зато команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.  Да и в выездных матчах «жеребята» разжились лишь 13 очками.

В этом поединке «жеребята» явно будут действовать с оглядкой на тылы.  Команде нужно непременно набирать очки, дабы оторваться от опасной зоны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «РБ Лейпциг» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Быки» вполне преуспевают в плане реализации, да и «жеребята» имеют проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
  • «РБ Лейпциг» победил в 2 последних поединках
  • «Быки» забивают в среднем 2 мяча за матч
  • «РБ Лейпциг» в родных стенах не проигрывает 4 матча кряду
  • «Жеребята» на выезде набрали всего 13 очков в 14 матчах