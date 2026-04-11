В матче 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью 2:2.

Георгий Мелкадзе

На голы Амара Рахмановича на 4-й минуте и Никиты Чернова на 70-й минуте гости ответили точными ударами Георгия Мелкадзе на 10-й минуте и Эгаша Касинтуры с пенальти на 40-й минуте.

Результат матча

Крылья СоветовСамараКрылья Советов2:2АхматАхматГрозный
Крылья Советов:  Фернандо Костанца,  Pesjakov,  Chernov,  Bozhin,  Rasskazov,  Babkin,  Vityugov,  Pechenin,  Rahmanovic,  Oleynikov,  Marin
Ахмат:  Касинтура,  Ulyanov,  Khlusevich,  Zare,  Cake,  Bogosavac,  Pryakhin,  Gadio,  Samorodov,  Sadulaev,  Melkadze

«Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.  «Крылья Советов» с 22 баллами идут 12-ми.