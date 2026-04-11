В матче 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью 2:2.
На голы Амара Рахмановича на 4-й минуте и Никиты Чернова на 70-й минуте гости ответили точными ударами Георгия Мелкадзе на 10-й минуте и Эгаша Касинтуры с пенальти на 40-й минуте.
Крылья СоветовСамара2:2АхматГрозный
Крылья Советов: Фернандо Костанца, Pesjakov, Chernov, Bozhin, Rasskazov, Babkin, Vityugov, Pechenin, Rahmanovic, Oleynikov, Marin
Ахмат: Касинтура, Ulyanov, Khlusevich, Zare, Cake, Bogosavac, Pryakhin, Gadio, Samorodov, Sadulaev, Melkadze
«Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 22 баллами идут 12-ми.