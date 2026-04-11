Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал, что нападающий Гарри Кейн проявил характер и вышел на первую игру 1/4 финала против мадридского «Реала» (2:1) с сильными болевыми ощущениями.

«Кейн играл с болевыми ощущениями, переступающими грань дозволенного, но на следующий день никакой реакции не было, и это самое главное. Гарри чувствовал себя хорошо после игры с "Реалом".

"Перед ответным матчем с "Реалом» мы внесём одно или два изменения, но это будет лишь то, что мы и так делали на протяжении всего сезона. В команде жёсткая конкуренция. Мне это знакомо по моей игровой карьере. Я ценю то, что мы повышаем свой уровень. Я пока не знаю, кто будет играть, подумаю ещё об этом«, — сказал Компани ESPN.

В игре с "Реалом" Кейн забил второй мяч своей команды на 46‑й минуте. Он провёл на поле все 90 минут.