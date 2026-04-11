В случае, если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов, клуб может рассмотреть продажу трех игроков для поддержания финансовой стабильности. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб готов обсуждать трансферы полузащитника Кефрена Тюрама-Юльена и защитников Пьера Калюлю и Бремера.

Отмечается, что если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов, вероятность подписания вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, которые интересуют клуб, будет крайне низкой.

После 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» занимает пятое место с 57 очками, что не позволяет команде попасть в Лигу чемпионов.