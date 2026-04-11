Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев весьма лестно отозвался о возможностях нападающего «бело‑голубых» Константина Тюкавина и считает, что он при таком же отношении к футболу может стать игроком мирового уровня.

23‑летний футболист является воспитанником клуба, дебютировав в основном составе в 2020 году. В XXI веке Тюкавин забил больше всех за «Динамо» (57 голов), недавно обойдя в этом списке немца Кевина Кураньи (56).

«Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом. Я точно знаю: мы вместе найдём тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдёт на благо как "Динамо", так и Тюкавину.

Общаясь с Константином, я вижу, что он далёк от звёздной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по‑настоящему войти в элиту мирового футбола. На сегодняшний день Тюкавин — один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня. И мы желаем Константину достичь этого либо в "Динамо", либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится.

История знает много случаев, когда фантастически одарённые футболисты проводили всю карьеру в одном клубе. Далеко за примером ходить не надо: легендарный динамовец Лев Иванович Яшин провёл в родной команде всю свою жизнь. И он по‑прежнему является лучшим вратарём в истории мирового футбола.

Или воспитанник хоккейного "Динамо" Александр Овечкин, более 20 лет играющий в НХЛ за "Вашингтон". Несмотря на то что эту команду нельзя причислить к грандам, она всего раз выигрывала Кубок Стэнли. Овечкин на протяжении двух десятилетий верой и правдой служит клубу, показывая замечательный результат. Он остаётся любимцем болельщиков как в России, так и во всём мире», — сказал Ивлев «Матч ТВ».