Мюнхенская «Бавария» летом намерена подписать атакующего полузащитника «Ньюкасла» Энтони Гордона.

Энтони Гордон globallookpress.com

По данным издания Caught Offside, боссы немецкого клуба уже связались с окружением 25‑летнего англичанина и обозначили ему свои условия.

«Ньюкасл» готов отпустить своего лидера, но за сумму не менее € 90–100 млн. Ранее об интересе к Гордону также заявили «Ливерпуль» и «Арсенал».

Всего в этом сезоне полузащитник провёл 45 матчей, забил в них 17 голов и сделал 5 ассистов. Контракт Гордона с «сороками» действует до 2030 года, а его рыночная цена сейчас равна € 60 млн.