Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 31-го тура Примеры против «Эспаньола» (4:1).

Напомним, что нападающий «сине-гранатовых» Ферран Торрес отметился дублем, отличившись на 9-й и 25-й минутах встречи.

«Мы доминировали в первом тайме и имели возможность сделать счет 2:0. Мы могли провести замены, и они были сделаны — Де Йонг и Ольмо вышли в концовке.

Я рад за Феррана. На тренировках он выглядит хорошо. Всем нападающим нужны голы. Думаю, Жерар Мартин сможет сыграть во вторник. Мы забиваем много голов после стандартов. У нас не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиций и подачи мячу в нужную зону.

Меньше контроля во втором тайме? Ольмо нам помог, как и Френки, но с ним нужно было быть осторожными из-за его длительной травмы», — сказал Флик Diario Sport.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 79-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 10-й строчке с 38-ю баллами.