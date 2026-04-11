Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров высказался по поводу центрального матча 24‑го тура российской Премьер‑лиги.

«Фаворитов в таких матчах нет. "Зенит" играет дома, а "Краснодар" выглядит интереснее. Но мы знаем, что сине-бело-голубые умеют собираться на такие игры. Никому не отдаю свое предпочтение. Все решит чемпионский характер, а у кого он сильнее, мы посмотрим», — сказал Быстров «СЭ».

Встреча пройдёт 12 апреля на поле «Зенита» в 19:30 по московскому времени. Сейчас «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 52 очками, а «Зенит» (51) идёт следом за ним.