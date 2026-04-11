«Брентфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.
В составе хозяев дублем отметился Игор Тьяго, отличившись на 3-й и 76-й минутах встречи.
У «Эвертона» голы записали на свой счет Бету на 26-й минуте и Кирнан Дьюсбери-Холл на 90+1-й минуте.
Результат матча
Брентфорд 2:2 Эвертон
1:0 Игор Тиаго 3' пен. 1:1 Бету 26' 2:1 Игор Тиаго 76' 2:2 Кирман Дьюсбери-Холл 90+1'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Егор Ярмолюк, Матиас Йенсен, Данго Уаттара, Миккель Дамсгор (Рейсс Нелсон 46'), Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде, Игор Тиаго
Эвертон: Бету (Тим Айрогбунам 74'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе (Тирик Джордж 74'), Илиман Ндиайе, Дуайт Макнил (Тьерно Барри 74'), Jake O'Brien
Жёлтые карточки: Джордан Пикфорд 2' (Эвертон), Джеймс Гарнер 47' (Эвертон)
После этого матча «Брентфорд» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Эвертон» — на 8-й позиции с тем же количеством баллов.