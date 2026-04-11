«Брентфорд» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев дублем отметился Игор Тьяго, отличившись на 3-й и 76-й минутах встречи.

У «Эвертона» голы записали на свой счет Бету на 26-й минуте и Кирнан Дьюсбери-Холл на 90+1-й минуте.

Результат матча

БрентфордБрентфордБрентфорд2:2ЭвертонЭвертонЛиверпуль
1:0 Игор Тиаго 3' пен. 1:1 Бету 26' 2:1 Игор Тиаго 76' 2:2 Кирман Дьюсбери-Холл 90+1'
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Микаель Кайоде,  Сепп ван ден Берг,  Нэйтан Коллинз,  Егор Ярмолюк,  Матиас Йенсен,  Данго Уаттара,  Миккель Дамсгор (Рейсс Нелсон 46'),  Кин Льюис-Поттер,  Кевин Шаде,  Игор Тиаго
Эвертон:  Бету (Тим Айрогбунам 74'),  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко,  Джеррэд Брэнтуэйт,  Джеймс Тарковски,  Кирман Дьюсбери-Холл,  Джеймс Гарнер,  Идрисса Гана Гейе (Тирик Джордж 74'),  Илиман Ндиайе,  Дуайт Макнил (Тьерно Барри 74'),  Jake O'Brien
Жёлтые карточки:  Джордан Пикфорд 2' (Эвертон),  Джеймс Гарнер 47' (Эвертон)

После этого матча «Брентфорд» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе.  «Эвертон» — на 8-й позиции с тем же количеством баллов.