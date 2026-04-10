11 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брентфорд — Эвертон с коэффициентом для ставки за 3.60.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» бьются за выход в еврокубки.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на 2 очка отстает от шестой позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Пчелы» не смогли переиграть «Лидс» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Вулверхэмптоном» (2:2).  А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился коллизией в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах «Брентфорд» одержал одну победу.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Пчелы» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «ирискам».  В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» борются за попадание в еврозону.  Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» на 2 зачетных пункта отстает от искомой шестой позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Ириски» переиграли «Челси» (3:0).

До того команда была бита «Арсеналом» (0:2).  А вот чуть ранее она не оставила шансов слабенькому «Бернли» (2:0).

При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ириски» весной выглядят вполне прилично.  Команда вполне способна запрыгнуть в топ-6.

При этом «Эвертон» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот на чужих полях «ириски» разжились 24 очками в 15 поединках.

В этом поединке «ириски» явно будут рисковать.  Шансы на топ-6 имеются, да и мотивация впервые за 2 года одолеть «пчел» у команды огромная.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брентфорд» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Ириски» продуктивно выступают весной, к тому же мотивированы пободаться за шестое место.

Ставка: Победа «Эвертона» за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Ириски» заметно прибавили в весеннем цикле
  • «Пчелы» не побеждают уже 4 матча кряду
  • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
  • «Брентфорд» в двух последних домашних поединках пропускал по 2 мяча
  • В хорошей форме находится форвард «Эвертона» Бету