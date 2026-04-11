«Байер» одержал победу над дортмундской «Боруссией» (1:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол у леверкузенской команды забил Роберт Андрих на 42-й минуте.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд0:1БайерЛеверкузен
0:1 Роберт Андрих 42'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон (Альмугера Кабар 76'), Даниэль Свенссон (Максимилиан Байер 59'), Марсель Забитцер (Карни Чуквуэмека 64'), Джоб Беллингем (Салих Озкан 76'), Юлиан Брандт, Серу Гирасси, Фабиу Силва (Samuele Inacio 64')
Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Луак Баде, Нейтан Телла (Лукас Васкес 74'), Алейш Гарсия, Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане (Патрик Шик 54'), Ибрахим Маца (Малик Тилльман 90'), Montrell Culbreath (Эрнест Поку 74')
Жёлтые карточки: Рами Бенсебаини 5' (Боруссия Д), Серу Гирасси 45' (Боруссия Д), Максимилиан Байер 63' (Боруссия Д)
После этого матча «Байер» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 52 очками в активе. «Боруссия» Д — на 2-й позиции с 64 баллами.