11 апреля в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» и «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Боруссия Д — Байер с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Боруссия»
Турнирное положение: В настоящий момент «шмели» с 64 зачетными баллами идут вторыми в турнирной таблице Бундеслиги.
Последние матчи: В последнем матче дортмундцы смогли обыграть «Штутгарт» со счетом 2:0 и добыть 19 победу в чемпионате.
Ранее «Боруссия» смогла вырвать победу против «Гамбург» со счетом 3:2 и «всухую» обыграла «Аугсбург» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированы Эмре Джан, Филиппо Мане и Феликс Нмеча. Дисквалифицирован Карим Адейеми.
Состояние команды: «Боруссия» идет на серии четырех побед кряду с общим счетом 9:3. Для борьбы за титул этого недостаточно. Отставание от «Баварии» составляет девять очков. «Шмели» могут забить за собой вторую строчку в Бундеслиге.
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» занимает шестую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков при 14 победах, семи матчах вничью и семи поражениях. Общая разница мячей — 58:39.
Последние матчи: В последнем матче леверкузенцы забили целых девять мячей в матче против «Вольфсбурга», завершив поединок победой со счетом 6:3.
Ранее «Байер» выдал результативную ничью в матче против «Хайденхайма», завершив встречу со счетом 3:3, и проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:2.
Не сыграют: в лазарете Мартен Терье, Джарелл Куанса, Артур и Лукас Васкес.
Состояние команды: «Байер» ставит для себя лучшим итогом борьбы в чемпионате попадание в зону Лигу чемпионов. Победа в этом матче может поднять леверкузенцев на четвертую строчку. При этом у команды в шести последних матчах всего одна победа.
Статистика для ставок
- «Байер» завершил четыре из последних шести матчах вничью
- «Боруссия» выиграла четыре матча кряду
- В матче первого круга «Байер» проиграл «Боруссии» со счетом 0:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 4.00, а победа «Байера» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.51 и 2.41.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы «Боруссии» в матче.
Ставка: Победа «Боруссии» в матче за 1.96.
Прогноз: В двух очных матчах этого сезона команды по разу выиграли против друг друга, при этом эти поединки завершались со счетом 1:0. Так что можно рискнуть и сыграть тотале меньше 2 мячей.
Ставка: Тотал меньше двух мячей в поединке за 3.85.