11 апреля в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» и «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Боруссия Д — Байер с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Боруссия»

Турнирное положение: В настоящий момент «шмели» с 64 зачетными баллами идут вторыми в турнирной таблице Бундеслиги.

Последние матчи: В последнем матче дортмундцы смогли обыграть «Штутгарт» со счетом 2:0 и добыть 19 победу в чемпионате.

Ранее «Боруссия» смогла вырвать победу против «Гамбург» со счетом 3:2 и «всухую» обыграла «Аугсбург» со счетом 2:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы Эмре Джан, Филиппо Мане и Феликс Нмеча. Дисквалифицирован Карим Адейеми.

Состояние команды: «Боруссия» идет на серии четырех побед кряду с общим счетом 9:3. Для борьбы за титул этого недостаточно. Отставание от «Баварии» составляет девять очков. «Шмели» могут забить за собой вторую строчку в Бундеслиге.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» занимает шестую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков при 14 победах, семи матчах вничью и семи поражениях. Общая разница мячей — 58:39.

Последние матчи: В последнем матче леверкузенцы забили целых девять мячей в матче против «Вольфсбурга», завершив поединок победой со счетом 6:3.

Ранее «Байер» выдал результативную ничью в матче против «Хайденхайма», завершив встречу со счетом 3:3, и проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

Не сыграют: в лазарете Мартен Терье, Джарелл Куанса, Артур и Лукас Васкес.

Состояние команды: «Байер» ставит для себя лучшим итогом борьбы в чемпионате попадание в зону Лигу чемпионов. Победа в этом матче может поднять леверкузенцев на четвертую строчку. При этом у команды в шести последних матчах всего одна победа.

Статистика для ставок

«Байер» завершил четыре из последних шести матчах вничью

«Боруссия» выиграла четыре матча кряду

В матче первого круга «Байер» проиграл «Боруссии» со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 4.00, а победа «Байера» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.51 и 2.41.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание победы «Боруссии» в матче.

Прогноз: В двух очных матчах этого сезона команды по разу выиграли против друг друга, при этом эти поединки завершались со счетом 1:0. Так что можно рискнуть и сыграть тотале меньше 2 мячей.

Ставка: Тотал меньше двух мячей в поединке за 3.85.