«Брайтон» одержал гостевую победу над «Бернли» (2:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «чаек» дубль оформил Матс Виффер, отличившись на 43-й и 89-й минутах.
Результат матча
БёрнлиБёрнли0:2Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
0:1 Матс Виффер 43' 0:2 Матс Виффер 89'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Башир Хамфрис (Кайл Уолкер 82'), Яльмар Экдаль, Максим Эстеве, Квилиндсхи Хартман (Лукас Пирес 82'), Джеймс Уорд-Праус, Флорентину Луиш (Армандо Броя 82'), Маркус Эдвардс (Майк Тресор 75'), Лесли Угочукву (Якоб Бруун Ларсен 67'), Зиан Флемминг, Джейдон Энтони
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Оливье Боскальи, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте (Каору Митома 80'), Джек Хиншелвуд (Жоржиньо Рюттер 75'), Диего Гомес (Йоэл Велтман 88'), Паскаль Грос, Ясин Аяри, Ферди Кадиоглу, Матс Виффер, Дэнни Уэлбек (Карлос Балеба 75')
Жёлтые карточки: Максим Эстеве 30', Флорентину Луиш 60' — Ян Паул ван Хекке 48'
После этого матча «Брайтон» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе. «Бернли» — на предпоследней 19-й позиции с 20-ю баллами.