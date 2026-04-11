«Бавария» одержала победу над «Санкт-Паули» (5:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

У мюнхенцев голы записали на свой счет Джамал Мусиала на 9-й минуте, Леон Горецка на 53-й минуте, Майкл Олисе на 54-й, Николас Джексон на 65-й минуте и Рафаэл Геррейру на 88-й минуте.

«Бавария» установила рекорд Бундеслиги, забив 105 голов за сезон.

Результат матча Санкт-Паули Гамбург 0:5 Бавария Мюнхен 0:1 Джамал Мусиала 9' 0:2 Леон Горецка 53' 0:3 Майкл Олисе 54' 0:4 Николас Джексон 65' 0:5 Рафаэл Геррейру 88' 0:6 Леон Горецка 90+5' Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка ( Луис Оппи 77' ), Матиас Расмуссен, Джоэл Чима Фудзит ( Коннор Меткалф 66' ), Матиас Перейра Лаж ( Taichi Hara 88' ), Данель Синани, Андреа Унтонджи ( Мартин Каарс 77' ), Tomoya Ando Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Йозуа Киммих ( Луис Диас 59' ), Хироки Ито ( Жонатан Та 67' ), Ким Мин Джэ, Джамал Мусиала, Майкл Олисе ( Альфонсо Дэвис 59' ), Леон Горецка, Том Бишоф, Конрад Лаймер ( Йосип Штанишич 58' ), Николас Джексон Жёлтые карточки: Джоэл Чима Фудзит 52' — Конрад Лаймер 19', Майкл Олисе 52'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 2 Удары мимо 5 23 Владение мячом 77 3 Угловые удары 4 2 Офсайды 3 9 Фолы 7

После этого матча мюнхенцы занимают 1-е место в таблице с 76-ю очками в активе. «Санкт-Паули» — на 16-й позиции с 25-ю баллами.