«Бавария» одержала победу над «Санкт-Паули» (5:0) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
У мюнхенцев голы записали на свой счет Джамал Мусиала на 9-й минуте, Леон Горецка на 53-й минуте, Майкл Олисе на 54-й, Николас Джексон на 65-й минуте и Рафаэл Геррейру на 88-й минуте.
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги, забив 105 голов за сезон.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург0:5БаварияМюнхен
0:1 Джамал Мусиала 9' 0:2 Леон Горецка 53' 0:3 Майкл Олисе 54' 0:4 Николас Джексон 65' 0:5 Рафаэл Геррейру 88' 0:6 Леон Горецка 90+5'
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Ларс Рицка (Луис Оппи 77'), Матиас Расмуссен, Джоэл Чима Фудзит (Коннор Меткалф 66'), Матиас Перейра Лаж (Taichi Hara 88'), Данель Синани, Андреа Унтонджи (Мартин Каарс 77'), Tomoya Ando
Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Йозуа Киммих (Луис Диас 59'), Хироки Ито (Жонатан Та 67'), Ким Мин Джэ, Джамал Мусиала, Майкл Олисе (Альфонсо Дэвис 59'), Леон Горецка, Том Бишоф, Конрад Лаймер (Йосип Штанишич 58'), Николас Джексон
Жёлтые карточки: Джоэл Чима Фудзит 52' — Конрад Лаймер 19', Майкл Олисе 52'
После этого матча мюнхенцы занимают 1-е место в таблице с 76-ю очками в активе. «Санкт-Паули» — на 16-й позиции с 25-ю баллами.