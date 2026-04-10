11 апреля в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.63.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: В настоящий момент «Санкт-Паули» с 25 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Последние матчи: В последнем матче команда смогла зацепиться за очки в поединке против «Униона», заработав седьмую ничью в сезоне (1:1).
Ранее «Санкт-Паули» проиграл «Фрайбургу» со счетом 1:2 и уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированы Эрик Смит, Манолис Салиакас, Джеймс Сэндс, Рики Джейд-Джонс и Симон Шпари.
Состояние команды: «Санкт-Паули» не знает побед на протяжении четырех матчей: две ничьи и два поражения. Для команды это не лучший вариант развития событий, учитывая нахождение в зоне стыковых матчей в борьбе за выживание.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 73 балла при 23 победах, четырех матчах вничью и одном поражении. Общая разница мячей — 100:27.
Последние матчи: В последнем матче мюнхенцы смогли обыграть мадридский «Реал» в поединке 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 15 апреля.
В матчах чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Фрайбург» со счетом 3:2 и разгромила берлинский «Унион» со счетом 4:0.
Не сыграют: в лазарете Бара Сапоко Ндиайе, Свен Ульрайх и Леон Кланац.
Состояние команды: «Бавария» первой из команд из топ-5 лиг смогла разменять 100 забитых мячей. При этом у мюнхенцев лучшая оборона в Бундеслиге. Команда пропускает в среднем меньше одного мяча за встречу. Все выглядит предсказуемо с точки зрения борьбы за титул. Но сколько смогут еще забить баварцы?
Статистика для ставок
- «Бавария» не проигрывает в 14 матчах кряду, выиграв в 13 поединках.
- «Санкт-Паули» не знает побед в четырех последних матчах
- В матче первого круга «Бавария» обыграла «Санкт-Паули» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.60, а победа «Байера» — в 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.49 и 2.46.
Прогноз: Сыграем на форе «Баварии» в матче (-2). Это основная ставка.
Ставка: Фора «Баварии» в матче (-2) за 2.63.
Прогноз: Можно сыграть на тотале больше 3 мячей в поединке.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 3.10.