прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.63

11 апреля в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.63.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: В настоящий момент «Санкт-Паули» с 25 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Последние матчи: В последнем матче команда смогла зацепиться за очки в поединке против «Униона», заработав седьмую ничью в сезоне (1:1).

Ранее «Санкт-Паули» проиграл «Фрайбургу» со счетом 1:2 и уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированы Эрик Смит, Манолис Салиакас, Джеймс Сэндс, Рики Джейд-Джонс и Симон Шпари.

Состояние команды: «Санкт-Паули» не знает побед на протяжении четырех матчей: две ничьи и два поражения. Для команды это не лучший вариант развития событий, учитывая нахождение в зоне стыковых матчей в борьбе за выживание.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 73 балла при 23 победах, четырех матчах вничью и одном поражении. Общая разница мячей — 100:27.

Последние матчи: В последнем матче мюнхенцы смогли обыграть мадридский «Реал» в поединке 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 15 апреля.

В матчах чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Фрайбург» со счетом 3:2 и разгромила берлинский «Унион» со счетом 4:0.

Не сыграют: в лазарете Бара Сапоко Ндиайе, Свен Ульрайх и Леон Кланац.

Состояние команды: «Бавария» первой из команд из топ-5 лиг смогла разменять 100 забитых мячей. При этом у мюнхенцев лучшая оборона в Бундеслиге. Команда пропускает в среднем меньше одного мяча за встречу. Все выглядит предсказуемо с точки зрения борьбы за титул. Но сколько смогут еще забить баварцы?

Статистика для ставок

«Бавария» не проигрывает в 14 матчах кряду, выиграв в 13 поединках.

«Санкт-Паули» не знает побед в четырех последних матчах

В матче первого круга «Бавария» обыграла «Санкт-Паули» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.60, а победа «Байера» — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.49 и 2.46.

Прогноз: Сыграем на форе «Баварии» в матче (-2). Это основная ставка.

Прогноз: Можно сыграть на тотале больше 3 мячей в поединке.

