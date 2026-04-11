В матче 24-го тура чемпионата России «Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью 2:2.

«Балтика»

На 8-й минуте счет в этой игре открыл Реналдо Сефас, но на 48-й минуте Элдар Чивич восстановил статус-кво.

Хозяева вышли вперед на 85-й минуте усилиями Максима Петрова, но на 90+1-й минуте гости усилиями Свена Карича ушли от поражения.

Балтика:  Gil,  Илья Петров,  Максим Петров,  Kukushkin,  Varatynov,  Andrade,  Filin,  Manelov,  Belikov,  Beveev,  Titkov
Пари НН:  Medvedev,  Shnaptsev,  Aleksandrov,  Farina,  Karic,  Ticic,  Sarfo,  Koledin,  Olusegun,  Balboa,  Cephas

«Балтика» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (21) — 14-й.