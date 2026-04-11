В матче 24-го тура чемпионата России «Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью 2:2.
На 8-й минуте счет в этой игре открыл Реналдо Сефас, но на 48-й минуте Элдар Чивич восстановил статус-кво.
Хозяева вышли вперед на 85-й минуте усилиями Максима Петрова, но на 90+1-й минуте гости усилиями Свена Карича ушли от поражения.
БалтикаКалининград2:2Пари НННижний Новгород
1:0 Максим Петров 85' пен.
Балтика: Gil, Илья Петров, Максим Петров, Kukushkin, Varatynov, Andrade, Filin, Manelov, Belikov, Beveev, Titkov
Пари НН: Medvedev, Shnaptsev, Aleksandrov, Farina, Karic, Ticic, Sarfo, Koledin, Olusegun, Balboa, Cephas
«Балтика» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» (21) — 14-й.