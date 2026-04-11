Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил разочарование после поражения своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута» (1:2).

«Это сильный удар, и теперь все зависит от того, как мы отреагируем. Команда, которая не проигрывала 11 матчей подряд, сделала многое правильно. Впереди важная неделя, и многое стоит на кону. Мы все еще в хорошем положении в обоих турнирах», — цитирует Артету BBC.

На данный момент «Арсенал» набрал 70 очков и лидирует в турнирной таблице. «Борнмут», набрав 45 очков, поднялся на девятую строчку.