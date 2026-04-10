Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался про хавбека Эсекьеля Барко, который не реализовал пенальти в матче Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

«Барко мы поддержали. Со всеми бывает. Людям свойственно ошибаться. Я в прошлый раз говорил про судью. У всех бывают ошибки, ничего страшного. Мы все одна команда, поддерживаем. Главное — не опускать руки.

В перерыве сказал, чтобы сохраняли такой фокус и концентрацию. Была внутренняя уверенность, что пройдём дальше», — сказал Зобнин «Чемпионату».

Барко не забил с 11-метровой отметки в конце первого тайма.

Следующим соперником красно-белых в Кубке России станет московский ЦСКА.