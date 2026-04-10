Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выложил пост, в котором обратился к партнерами по команды Мохамеду Салаху и Эндри Робертсону, которые покинет «мерсисайдцев» предстоящим летом.

«Девять лет... Это не просто глава, это целая эпоха. И когда думаешь обо всем, что мы пережили за это время, это просто невероятно. Мы знаем, что все хорошее рано или поздно заканчивается...

Через взлеты, давление, важные моменты и торжества, вы были рядом на каждом шагу. Вместе мы выиграли все. Но больше всего нам запомнятся не трофеи, а воспоминания, сражения и смех, сопровождавшие нас на этом пути. Мы прошли через все вместе, через большие победы и тяжелые поражения. Но что бы ни происходило, когда звучал свисток, мы знали, что можем рассчитывать друг на друга.

Вы оба были больше, чем партнеры по команде — лидерами, братьями и людьми, на которых мы всегда могли положиться, когда это было важнее всего. Так что спасибо вам обоим за усилия, самоотдачу, смех и воспоминания. Спасибо вам за то, что помогли нам выиграть все и за то, что сделали наш путь еще лучше.

Вы пришли как товарищи по команде, а уходите как легенды... И, что более важно, вы уходите как семья», — написал ван Дейк на своей странице в соц. сети.

Ранее сообщалось о том, что Салах может продолжить карьеру в турецком клубе.