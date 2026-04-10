Лидеры «Ливерпуля»Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк — могут оказаться в одной команде за пределами Англии.  Интерес к обоим игрокам проявляет турецкий «Галатасарай», сообщает A Spor.

globallookpress.com

Салах способен перейти в новый клуб без компенсации, так как получит статус свободного агента.  Ранее уже сообщалось, что он покинет «Ливерпуль» по завершении сезона.

Что касается ван Дейка, его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, поэтому трансфер потребует затрат.  При этом «Галатасарай» рассматривает возможность включить в сделку своего футболиста Роланда Шаллаи, чтобы снизить финансовую нагрузку.