Лидеры «Ливерпуля» — Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк — могут оказаться в одной команде за пределами Англии. Интерес к обоим игрокам проявляет турецкий «Галатасарай», сообщает A Spor.

Салах способен перейти в новый клуб без компенсации, так как получит статус свободного агента. Ранее уже сообщалось, что он покинет «Ливерпуль» по завершении сезона.

Что касается ван Дейка, его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, поэтому трансфер потребует затрат. При этом «Галатасарай» рассматривает возможность включить в сделку своего футболиста Роланда Шаллаи, чтобы снизить финансовую нагрузку.