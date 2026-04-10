Английский «Манчестер Сити» намерен летом заполучить в свои ряды лидера средней линии и капитана португальского «Спортинга» Мортена Юльманна, информирует издание A Bola.

«Горожане» готовы отдать за 26‑летнего датчанина от 50 млн евро. В контракте Юльманна есть клаузула в размере € 80 млн, но англичане считают эту сумму завышенной.

В этом сезоне полузащитник сыграл 39 матчей за «Спортинг», забил в них 2 гола и сделал 6 ассистов. Контракт Юльманна действует до 2028 года, а на портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 45 млн.